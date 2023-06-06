Более 50% опрошенных россиян хотели бы лучше управлять машиной в критических ситуациях

По данным исследования, 21% респондентов чувствует себя уверенно за рулем при любых обстоятельствах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Большинство россиян, имеющие водительские права, комфортно чувствуют себя за рулем, при этом каждый второй хотел бы увереннее управлять автомобилем в критических ситуациях. Об этом говорится в результатах опроса сервисов СберАвто и Работа.ру, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Подавляющее большинство респондентов (76%) комфортно чувствуют себя за рулем. При этом 10% опрошенных не очень уверены в своих навыках вождения, а 14% и вовсе не готовы водить, несмотря на наличие прав", - сказано в опросе.

При этом чаще всего отказываются садиться за руль водители со стажем менее года (67%), а некомфортно в качестве водителя себя чувствуют себя россияне со стажем до трех лет (39%). Вполне уверены в своих навыках люди со стажем 11-15 лет (65%), наиболее уверены в себе те, кто водит более 15 лет (46%). "При этом большинство участников исследования хотели бы улучшить свои навыки вождения. Каждый второй (51%) хотел бы увереннее управлять автомобилем в критических ситуациях, 40% - в гололед и по бездорожью, а 19% - в непогоду", - отмечается в документе.

По данным опроса, почти каждый четвертый респондент (26%) считает, что недостаточно хорошо водит автомобиль с прицепом, 22% хотят совершенствоваться в умении парковаться. 21% не против улучшить навык обычной езды по городу, при этом такое же количество респондентов уверены в себе в любых обстоятельствах.

"Почти каждый третий россиянин (37%) хотел бы улучшить или приобрести знания о техническом устройстве автомобиля, чтобы его не обманули в автосервисе", - говорится в опросе. Каждый второй считает важным знать правила ухода за авто: 28% - базовые правила, а 22% - особенности ухода за автомобилем в разные сезоны. 16% хотели бы знать, как правильно выбрать диски и шины, а 13% - особенности эксплуатации электрокаров.

Кроме технических вопросов, россиян интересуют знания о том, как безопасно оформить сделки по продаже или покупке авто с пробегом (26%) и как выбрать страховку и страховую компанию (12%). 15% респондентов хотят лучше разбираться в негласном водительском этикете, 13% заявили о желании знать больше о новинках автоиндустрии, а 11% - об онлайн-сервисах для автомобилистов, показывают результаты исследования.

Источник новых знаний

Эксперты также опросили водителей о том, откуда они чаще всего получают новые знания и навыки об автомобиле. "Самые популярные источники информации - советы опытных автомобилистов (47%), автомобильные телепередачи (36%) и профильные сайты в интернете (35%)", - показали результаты исследования.

Кроме того, 21% респондентов считает, что обладает достаточными знаниями и не нуждается в получении новых. Каждый пятый участник исследования предпочитает получать информацию из автомобильных СМИ, а каждый третий - из наиболее современных каналов коммуникации: профильных групп в соцсетях (18%) и каналов в мессенджерах (16%). Лишь 1% посещает профильные курсы.

Исследование было проведено в мае экспертами СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и специалистами сервиса для поиска работы и сотрудниками Работа.ру. Оно охватывало все регионы России; в опросе приняли участие более 2 600 экономически активных россиян старше 18 лет, у которых есть права.