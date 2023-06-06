В кампусе ДВФУ высадили около 1 тыс. плодовых деревьев

Среди них - груши, рябины, яблони и сливы

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты высадили на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) около 1 000 саженцев фруктовых деревьев. Они станут украшением университетского ландшафта и через несколько лет порадуют студентов и гостей кампуса сладкими плодами, сообщил ТАСС директор департамента клининга и благоустройства ДВФУ Владимир Якимов.

"На территории Дальневосточного федерального университета высадили около 1 000 саженцев фруктовых деревьев. Здесь впервые разово посадили такое большое их количество. На протяжении последних нескольких лет университет как собственными силами, так и с привлечением подрядчиков, восстанавливает древесно-кустарниковую растительность на территории кампуса после ледяного дождя. Мы не только высаживаем фруктовые деревья, но и расширяем видовое присутствие районированных пород лиственных, хвойных деревьев и кустарников", - рассказал Якимов.

В двух локациях между корпусами кампуса совместно с организациями-партнерами высадили груши, рябины, яблони и сливы, которые закупили в питомниках Приморского края. В дальнейшем ухаживать за молодыми деревьями будут сотрудники департамента.

Осенью 2022 года специалисты департамента клининга и благоустройства ДВФУ высадили в кампусе почти 300 хвойных деревьев, нынешней весной - 600 пихт, елей и сосен и 3 000 саженцев маньчжурского ореха. Саженцы отличаются устойчивостью к ветрам и холодам приморской погоды, а потому на долгие годы станут достойным украшением университетского ландшафта.

В пресс-службе вуза отметили, что на территории кампуса за последние три года было высажено более 3 500 саженцев деревьев и кустарников. "Решение о создании ежегодной концепции руководством университета было принято после оценки последствий ледяного дождя. В настоящий момент для посадки используются саженцы лиственных деревьев, районированных саженцев хвойных деревьев и кустарников", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В ноябре 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. В Приморье был введен режим чрезвычайно ситуации регионального уровня. Обледенели ванты моста на остров Русский, движение по нему было перекрыто на две недели, для связи с материковой частью города был запущен паром.