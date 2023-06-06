В финал Московского чемпионата "Абилимпикс" вышли 770 москвичей

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в отборочном этапе соревнований приняли участие более 1 700 горожан с особенностями здоровья

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 1 700 москвичей приняли участие в столичном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс", 770 человек вышли в финал. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" вышли 770 горожан. В этом году в отборочном этапе соревнований приняли участие больше 1 700 москвичей с особенностями здоровья", - написал мэр.

Собянин также отметил, что финал состоится в сентябре, где лучшие из участников будут бороться за медали, а победители регионального этапа войдут в команду от столицы и будут представлять город на национальном первенстве в конце года.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.