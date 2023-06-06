Японские сады из 260 камней появятся на юго-востоке Москвы

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, композиции органично дополнят остальные прогулочные зоны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сады в японском стиле из 260 камней разных пород планируют создать в составе строящегося жилого комплекса на юго-востоке столицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В строящемся на Сосинской улице жилом комплексе обустроят сады в японском стиле из 260 камней разных пород. Эти композиции станут одной из разновидностей ландшафтов проекта, органично дополнив остальные прогулочные зоны", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Заммэра отметил, что сад камней вместе с зелеными насаждениями создаст эффект дикой природы в черте мегаполиса, позволит помедитировать и отдохнуть от городской суеты.

Тренд на естественность

"Команда из бюро AFA Group сконцентрировалась на стремлении современных горожан как можно чаще бывать на природе, что нашло воплощение в ландшафтной организации пространства вокруг жилого комплекса. Чтобы создать эффект дикой природы в прогулочных зонах, вдоль тропинок были оборудованы монокомпозиции из крупных камней, а также точечные и групповые ландшафты из камней", - добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что команда ландшафтных экспертов сделала акцент на естественности: каменные композиции органично сочетаются с зелеными зонами - деревьями, кустарникам и цветами. Парк с валунами также может стать дополнительным игровым пространством для детей или необычной фотолокацией.

Как констатировали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, в последние годы наблюдается повышенный спрос на экологичность жилых объектов.

"Наличие благоприятной окружающей среды вокруг жилого комплекса - безусловная ценность. Ландшафтным дизайнерам приходится прибегать к различным техникам и использовать разнообразные материалы, чтобы гармонично вписать природные зоны отдыха в придомовое пространство. Одним из уникальных решений является создание композиций с применением камня. Такие моноландшафты с крупными единичными валунами, напоминающими скалы, определенно становятся новым трендом", - заключили в комплексе.