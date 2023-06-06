В Москве стартовала видеопрограмма для подростков от волонтеров школьных служб примирения

В первых выпусках программы волонтеры дали советы детям, отправляющимся в летний лагерь

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Волонтеры школьных служб примирения Москвы раскрыли подросткам секреты конструктивного общения в программе "КонфликтовNet". В коротких видеороликах участники дают сверстникам советы по конструктивному общению, грамотному разрешению споров, поддержанию позитивного эмоционального фона, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования.

Программа "КонфликтовNet" инициирована Городским психолого-педагогическим центром (ГППЦ). Его эксперты по восстановительному подходу уже несколько лет оказывают методическую поддержку службам примирения столичных школ.

"В восстановительном подходе заложены очень важные идеи - заглаживание причиненного вреда, восстановление отношений, неповторение в будущем деструктивных действий и то, что участники спора сами договариваются за столом переговоров и берут на себя ответственность за принятие решений. Мой лайфхак в предотвращении конфликта - не принимать поспешных решений. Остановиться, подумать, чтобы не сказать те слова, за которые потом может быть стыдно, больно, обидно или которые вызовут встречную негативную реакцию. Важно, чтобы действия человека во время спора не были продиктованы эмоциями, а стали разумным решением с пониманием последствий", - говорит методист ГППЦ, куратор "Городской службы примирения" Антон Коновалов.

В первых выпусках программы волонтеры дали советы подросткам, отправляющимся в летний лагерь. В частности, о том, как подружиться со сверстниками в отряде, как вести себя в моменты разногласий, как успокоиться в сложных ситуациях, переключиться и настроиться на "позитивную волну", а также как договориться с родителями о профиле лагеря. Организаторы "КонфликтовNet" отмечают важность того, что лайфхаками с подростками делятся именно волонтеры, то есть сами школьники, - ровесники лучше понимают друг друга и знают, какие темы для них наиболее актуальны.

Видеоролики программы "КонфликтовNET" размещены на странице ГППЦ во "ВКонтакте".