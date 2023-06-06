"Серебряные" волонтеры с начала года помогли организовать более 50 мероприятий в Москве

Добровольцы старшего возраста помогают городу проводить фестивали, концерты, патриотические акции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. С начала 2023 года 100 московских волонтеров "серебряного" возраста приняли участие в организации более чем 50 различных мероприятий в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские "серебряные" волонтеры полны энергии, чувствуют себя бодрыми и прекрасно выглядят. Годы только закалили и укрепили их. Они помогают столице проводить фестивали, концерты, патриотические акции. Для многих представителей старшего поколения волонтерство - шанс попробовать себя в новой сфере, найти друзей и единомышленников и, конечно, помочь тем, кто в этом нуждается. С начала 2023 года 100 волонтеров старшего возраста помогли столице более чем на 50 мероприятиях. Среди них были торжественное событие, посвященное Дню защитника Отечества, Всероссийский субботник, День Победы, а также сборы пластика и крышечек от бутылок в окружных центрах "Доброе место". Кроме того, горожане вязали пледы для недоношенных детей - эту акцию под названием "Чудо-рукоделие" организовал фонд "Право на чудо", - говорится в сообщении.

Специально для обучения и поддержки добровольцев старшего возраста в 2020 году на базе столичного ресурсного центра "Мосволонтера" был создан Московский региональный волонтерский центр "Молоды душой". Среди программ центра - курс начинающего волонтера "Включайся!", интенсив для организаторов "Пять ключей успешной волонтерской программы", тренинг "Обучай", программа для тимлидеров и менеджеров "Управляй" и другие.

"В этом году в центре уже прошло около 20 мастер-классов, лекций и экскурсий. Одна из программ центра - "Серебряные маршруты". Это пешие прогулки по Москве, которые проводят люди старшего поколения. Во время такой экскурсии волонтеры не только узнают интересные факты о столице, но и знакомятся друг с другом, общаются, обмениваются идеями", - отмечается в публикации.

Также для волонтеров центра "Молоды душой" ежегодно проводят конкурс "Серебряная весна". Его участники демонстрируют свой опыт и знания, делятся впечатлениями об участии в мероприятиях и рассказывают о своей помощи. Кроме того, в 2022 году в рамках конкурса "Доброе сердце столицы" появилась номинация "Я - "серебряный" волонтер".