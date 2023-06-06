В Москве более 35 тыс. школьников приняли участие в образовательной программе на ВДНХ

Оператором проекта стал Московский центр "Патриот.Спорт"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Образовательная программа "День кадет на ВДНХ" прошла в Москве, в ней приняли участие свыше 35 тыс. школьников. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Программа "День кадет на ВДНХ" департамента образования и науки Москвы стартовала в марте 2022 года. Более 35 тыс. учеников 7-11-х кадетских классов образовательных организаций столицы в течение 2021/2022 и 2022/2023 учебных годов участвовали в интерактивных образовательных программах в павильонах и музеях выставочного центра. Оператор проекта - Московский центр "Патриот.Спорт", - сказали в пресс-службе.

Как отметил директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев, "Кадетский класс в московской школе" начал работать в 2014 году. Сегодня он успешно реализуется в 254 образовательных организациях столицы и объединяет более 27 тыс. кадет. Помимо школьной программы ребята участвуют в программах дополнительного образования, обучаются спасательному делу, прыгают с парашютом, занимаются пожарно-спасательным спортом, пробуют себя в профессиях, получают первые практические навыки и знания по оказанию первой помощи.

По его словам, в рамках образовательной программы "День кадет на ВДНХ" школьники углубленно изучают славное прошлое родной страны. За время реализации программы все кадеты столицы побывали в центре славянской письменности "Слово", "Дворце госуслуг", на выставке легендарных российских автомобилей и посетили другие уникальные экспозиции ВДНХ.

"В этом учебном году кадеты посетили 10 площадок выставочного центра. Это павильоны "Слово", "Космос", "Мемориальный музей космонавтики" "Макет Москвы", "Музей ВДНХ", "Россия - моя история", "Музей городского хозяйства Москвы". Особенно популярны были павильон "Буран", "Дворец госуслуг" и "Гараж особого назначения" Федеральной службы охраны РФ", - перечислили в пресс-службе.

Там добавили, что с каждым годом кадетское образование становится все более популярным среди московских школьников. В 2022/2023 учебном году к проекту присоединились более 7 тыс. учеников. В такие классы поступают не только юноши: из 27 тыс. кадет - более 10 тыс. девушек.