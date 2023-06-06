ВЦИОМ: более половины россиян участвовали в решении проблем экологии за последний год

Об экологической акции "Сохраним лес" знают 46% опрошенных

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Каждый второй россиянин или члены его семьи за последний год принимали участие в решении экологических проблем. Об этом во вторник сообщил руководитель департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих, представляя новое исследование на пресс-конференции в ТАСС.

"В сравнении с 2021 годом экологическая активность россиян несколько снизилась - 52% ответили, что за последний год они лично или члены их семьи принимали меры, направленные на снижение остроты экологических проблем. В 2021 году об этом говорили 58%", - рассказал он.

Самая узнаваемая экологическая акция в России - "Сохраним лес", о ней знают 46% опрошенных. Также россияне слышали об акциях "День Земли" (28%), "Сад памяти" (18%) и "Вода России" (14%). Ничего не знают о проведении в России экологических акций треть респодентов.

Вовлечь население в экологические практики помогут материальные стимулы, в частности льготы на ЖКХ и проезд в общественном транспорте - такое мнение выразили 45% опрошенных. Также россияне предложили давать скидки на посещение культурных, досуговых мероприятий (21%) или возможность взять дополнительные выходные дни на работе (18%). При этом каждый пятый россиянин считает, что поощрения в данном случае лишены мотивирующей силы.

Результаты исследования также показали, что в России нет общенационально известных экоактивистов, которые своим примером могли бы мотивировать заботиться об окружающей среде - у 88% опрошенных этот вопрос вызвал затруднения.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 мая 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.