Путин поздравил коллектив ИЗИСП со 100-летием создания вуза

Президент отметил вклад сотрудников Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации в подготовку недавних поправок в Конституцию

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) со 100-летием создания вуза. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Особо отмечу вклад работников института, прежде всего академика Т. Я. Хабриевой, профессоров Ю. А. Тихомирова и В. В. Лазарева, в подготовку недавних поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что работники могут гордиться историей института, богатейшим творческим, идейным наследием своих предшественников выдающихся ученых и подлинных классиков отечественной юриспруденции.

Фундаментальные труды, плодотворная экспертная, консультативная работа нынешнего коллектива востребованы в нормативно-правовом обеспечении деятельности высших органов государственной власти, добавил он. Путин выразил уверенность, что институт продолжит решать стоящие перед ним ответственные задачи, содействовать совершенствованию законотворческого процесса в стране. Президент также пожелал коллективу успехов и всего самого доброго.

Академик РАН, правовед Талия Хабриева с 2001 года возглавляет Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Она являлась сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2020 году.

11 июня 1923 года было принято постановление президиума Моссовета о создании первого в России Кабинета по изучению личности преступника и преступности, его успешная деятельность привела к созданию на его базе Государственного института по изучению преступности и преступника. 25 марта 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР одобрил предложение о создании в Москве научного института по проблемам права. Институт, получивший название Государственного института по изучению преступности и преступника, начал работу 1 октября 1925 года при НКВД РСФСР, став главным криминологическим центром страны.