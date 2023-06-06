В мэрии Мурманска опровергли слухи об отключении отопления в детсадах и школах

Информацию ранее распространили некоторые СМИ и соцсети

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Детские сады и школы Мурманска не отключали от отопления, однако подача его в жилые дома невозможна из-за начатых ремонтных работ, сообщила администрация города.

"В СМИ и социальных сетях опубликована информация о том, что в некоторых муниципалитетах Мурманской области в учреждения возобновилась подача отопления. В городе Мурманске от отопления не отключались дежурные детские сады, школы, в которых работают детские лагеря, и образовательные учреждения, где проводится итоговая аттестация учащихся", - говорится в сообщении на странице мэрии во "ВКонтакте".

Однако, в силу объективных причин включение отопления в жилых домах в настоящее время невозможно, сообщила администрация. "Уже начались профилактические и ремонтные работы, в том числе по замене тепловых сетей, также необходимо провести промывку и опрессовку систем отопления, а котельные уже готовятся к новому отопительному сезону. От того, насколько успешно справятся с подготовкой ресурсоснабжающие организации летом, зависит нормальное прохождение отопительного периода осенью и зимой", - объяснили городские власти.

По информации Мурманской гидрометеослужбы, во вторник по области ожидаются осадки, сильный порывистый ветер, температура воздуха днем не превысит плюс 4-9 градусов. 7-8 июня местами пройдет дождь, возможны заморозки до 2 градусов.

Ранее власти городов Кировск и Полярные Зори Мурманской области сообщили о возобновлении подачи тепла из-за непогоды - на этой неделе в регионе ожидается всего 4-9 градусов тепла, дожди с мокрым снегом.