6 июня, 10:06

Омбудсмен призвала законодательно закрепить гарантии переселенцам из Белгородской области

Татьяна Москалькова отметила, что требуется принятие нормативных правовых актов о правовом статусе и социальных гарантиях для этих лиц

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодателей определить правовой статус и социальные гарантии для лиц, переселяемых из Белгородской области и других приграничных с Украиной территорий.

"Считаю очень актуальным и просила бы обратить внимание на то, что требуется принятие нормативных правовых актов о правовом статусе и социальных гарантиях для лиц, переселяемых из Белгородской области и других приграничных с Украиной территорий", - сказала Москалькова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация