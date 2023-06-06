Омбудсмен призвала законодательно закрепить гарантии переселенцам из Белгородской области

Татьяна Москалькова отметила, что требуется принятие нормативных правовых актов о правовом статусе и социальных гарантиях для этих лиц

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодателей определить правовой статус и социальные гарантии для лиц, переселяемых из Белгородской области и других приграничных с Украиной территорий.

"Считаю очень актуальным и просила бы обратить внимание на то, что требуется принятие нормативных правовых актов о правовом статусе и социальных гарантиях для лиц, переселяемых из Белгородской области и других приграничных с Украиной территорий", - сказала Москалькова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.