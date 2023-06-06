В ХМАО заявили о подключении регионов РФ к системе интернет-поиска незаконной информации

В Югре кибердружины используют систему "Поиск" на основе искусственного интеллекта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Регионы России подключились к разработанной в Ханты-Мансийском автономном округе системе поиска незаконной информации в сети интернет. Регион также готов подключить к ней дружественные государства, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во вторник в ходе XIV международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

В ХМАО кибердружины используют систему "Поиск" на основе искусственного интеллекта, позволяющую находить и передавать силовикам незаконно размещенную в интернете, в частности, в соцсетях, информацию.

"В Югре идет активное внедрение систем искусственного интеллекта. У нас действует система "Поиск", которая позволяет находить противоправную информацию в интернете. Используя ее, волонтеры находят источники такой информации и передают их в правоохранительные органы. К нам обратились коллеги из Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и мы предоставили доступ к этой системе. Готовы это сделать и для наших зарубежных коллег", - сказала она в ходе пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. равные возможности и новые вызовы".

IT-форум в Ханты-Мансийске проходит с 6 по 7 июня 2023 года. В нем участвуют свыше пяти тысяч человек - представители 45 стран и 75 регионов РФ. В программе свыше 50 мероприятий, посвященных вопросам глобальной и российской цифровой трансформации, технологического суверенитета и кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. На выставке форума представлены новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения, образования, связанные с мониторингом и видеонаблюдением.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно является информационное агентство ТАСС.