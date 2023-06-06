Власти Москвы поставили перед соцработниками задачу переосмысления системы реабилитации

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в числе актуальных трендов и вызовов работа с новыми категориями граждан - участниками СВО и их семьями

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова открыла конференцию для соцработников "Компас социальной работы" и назвала ключевые актуальные тренды социальной работы, в числе которых есть задача по переосмыслению системы реабилитации. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе соцкомплекса.

"Московская система социальной защиты имеет сложившуюся за десятилетия репутацию. Мы все прекрасно знаем, что соцзащита Москвы - самая развитая в стране. Мерами социальной помощи охвачено более 4,5 млн человек или каждый третий москвич. Для того чтобы отвечать реальным потребностям москвичей, надо быть в тренде, надо чувствовать их запросы и надо использовать современные технологии управления, потому что именно они позволяют нам упростить некоторые вещи, которые раньше были невозможны", - сказала в приветствии Ракова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что в числе трендов и вызовов сегодняшнего дня - работа с новыми категориями граждан, которые нуждаются в заботе и внимании.

"Это участники СВО, их семьи, их родители. И здесь технологии и меры поддержки нам с вами еще только придется выработать. Перед нами сейчас стоит задача переосмыслить систему реабилитации людей с инвалидностью и вместе с медициной отработать действительно эффективную систему, систему развернутую, которая бы покрывала весь город", - пояснила заммэра, также поздравив соцработников с наступающим профессиональным праздником.

Конференцию "Компас социальной работы" в преддверии Дня социального работника проводит в Москве Институт дополнительного профессионального образования при поддержке департамента труда и социальной защиты столицы. В мероприятии принимают участие сотрудники сферы социальной защиты столицы. Главная тема - как меняются профессии в социальной сфере под влиянием трендов.

Участники конференции обсудят ориентиры для развития своего профессионализма на примере лучших практик столичного департамента труда и соцзащиты и других организаций.