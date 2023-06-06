Путин заявил, что людям важны не только зарплаты, но и комфорт жизни

Как отметил президент в беседе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, отток населения с Колымы продолжается, хотя уровень зарплат там выше среднего по стране

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что при выборе места для жизни людям важен не только уровень зарплат, но и общий комфорт - ситуация в здравоохранении, образовании и ЖКХ. На это он указал в беседе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Глава государства констатировал, что отток населения с Колымы продолжается, хотя уровень зарплат там выше среднего по стране. "Денег много никогда не бывает, но тем не менее", - заметил он.

"Уровень заработной платы очень важен, но не менее важны, когда человек принимает решение, где жить, конечно, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова", - пояснил Путин, добавив, что в Магаданской области проблем с системой ЖКХ "еще очень много".

Отвечая на вопрос президента об оттоке населения, Носов отметил, что самые высокие зарплаты приходятся на вахтовиков и сезонных рабочих, которые дальше "увозят эти деньги" из региона. Губернатор добавил, что на решение о переезде семьи во многом влияют женщины, поэтому власти Колымы готовы помочь им с работой в сфере медицины, образования, других областях. По его словам, в Магаданской области также в целом работают над улучшением условий жизни.

Носов добавил, что регион активно пользуется различными программами, запущенными в стране. "Мы сегодня, наверное, одни из лидеров по использованию тех инструментов, которые есть в инфраструктурном "меню", мы видим в этом шанс и, еще раз повторю, активно участвуем. В районах меняем сегодня систему теплоснабжения, - для нас очень важно, потому что, если там что-то сломается, то уже поселок не восстановим, - в самом Магадане в рамках мастер-плана, я уже сказал об этом, мы планируем строительство сетей, обновление ЖКХ, а также строительство нового жилья, в том числе арендного", - сказал он.

"Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы в рамках того же мастер-плана - это 63 мероприятия на 220 млрд рублей, и она уже реализуется, часть реализована", - добавил губернатор Магаданской области.