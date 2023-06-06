СМИ: число участников акций против реформы пенсий в регионах Франции значительно снизилось

Как передает BFM, в Марселе на улицы вышли 4 тыс. протестующих, тогда как в прошлой манифестации приняли участие 11 тыс. человек

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. МВД и профсоюзы Франции зафиксировали значительное снижение числа протестующих против пенсионной реформы в регионах республики. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные министерства и ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

В Марселе, по информации правоохранительных органов, на улицы вышли 4 тыс. протестующих, тогда как в прошлой манифестации приняли участие 11 тыс. человек. Данные CGT, которые традиционно намного выше, чем у властей, также указывают на значительный спад активности. Так, во вторник профцентр насчитал 50 тыс. демонстрантов, в то время как 1 мая CGT сообщала о 130 тыс. участников.

В Ницце, по данным профсоюзов, марши собрали на этот раз 6,5 тыс. человек против 20 тыс. 1 мая. По данным полиции, число манифестантов во вторник оказалось еще ниже: 1,7 тыс. человек.

Глава профцентра "Французская демократическая конфедерация труда" Лоран Берже признал во вторник в эфире радиостанции Europe 1, что после принятия пенсионной реформы "протестовать против нее становится сложнее". Он не исключил, что демонстрация во вторник может стать последней в серии протестов.

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Инициатива немедленно вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года. После этого президент Эмманюэль Макрон подписал документ. Пенсионная реформа должна вступить в силу осенью текущего года.