6 июня, 15:35

В Калининграде ввели особый противопожарный режим

В городе, в частности, запретили разведение костров и использование мангалов

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Калининграда объявила о введении особого противопожарного режима на территории города до конца июня из-за жаркой и сухой погоды. Информацию разместили во вторник на официальной странице городской администрации во "ВКонтакте".

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"Из-за продолжающейся жары и отсутствия осадков до конца месяца на всей территории Калининграда объявлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Везде, кроме заведений общепита, запретили разведение костров и использование мангалов. Под запретом также фейерверки и петарды. Запрещены работы с использованием огня (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

  

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