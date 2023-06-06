В Калининграде ввели особый противопожарный режим

В городе, в частности, запретили разведение костров и использование мангалов

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Калининграда объявила о введении особого противопожарного режима на территории города до конца июня из-за жаркой и сухой погоды. Информацию разместили во вторник на официальной странице городской администрации во "ВКонтакте".

"Из-за продолжающейся жары и отсутствия осадков до конца месяца на всей территории Калининграда объявлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Везде, кроме заведений общепита, запретили разведение костров и использование мангалов. Под запретом также фейерверки и петарды. Запрещены работы с использованием огня (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.