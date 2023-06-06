Отделение ООН в Вене отметило День русского языка открытием выставки по "Евгению Онегину"

Праздник был учрежден Департаментом общественной информации Секретариата ООН в 2010 году.

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Выставка "Путешествие по Москве с героями романа "Евгений Онегин" открылась в отделении ООН в Вене ко Дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что праздник был учрежден Департаментом общественной информации Секретариата ООН в 2010 году.

"Выбор даты праздника неслучаен. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего выдающегося поэта", - сказал дипломат, отметив, что в мире на русском языке свободно говорят около 250 млн человек. "Он действительно популярен, в том числе за пределами бывшего Советского Союза. Мы проводим мероприятие в Венском международном центре. Здесь русский язык является одним из официальных. Я знаю коллег из стран СНГ, для них зачастую очень удобно, что документы международных организаций переводятся на хорошо понятный им русский язык, особенно когда речь идет о специализированной терминологии", - рассказал Ульянов. Постпред подчеркнул, что русский остается языком международного общения.

Анатолий Бердичевский, профессор и методист, обучающий учителей русского языка в Австрии, отметил, что Пушкин создал современный русский язык, сблизив речь народа и аристократии. "Он увидел в народном языке выразительность и юмор. В языке аристократии увидел возвышенность" - сказал он. По словам Бердичевского, русский язык является вторым в мире по силу сайтов, для которых он является основным, уступая только английскому. "Это ли не стимул для изучения этого языка?", - добавил он.

Выставка и сопроводительные медиаматериалы были предоставлены Государственным музеем А. С. Пушкина. Выставочный проект посвящен Москве, где поэт родился и вырос. Экспозиция разворачивается как сюжет седьмой главы "Евгения Онегина", в которой Татьяна Ларина отправляется в Москву. Изображения Москвы пушкинской эпохи позволяют посетителям увидеть памятники истории, архитектуры и зодчества древней столицы.