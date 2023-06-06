К конструктору госуслуг подключили 75% органов исполнительной власти в регионах

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев заявил об амбициях Минцифры стать лучшим в мире "цифровым конструктором" в области государственных технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Региональные органы исполнительной власти активно встраиваются в конструктор госуслуг, на текущий момент уже 75% организаций подключены к сервису и выводят на него свои услуги. Об этом сообщил ТАСС на площадке IT-форума в Югре заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев.

"Все федеральные органы исполнительной власти уже подключены к нашему "конструктору", если говорить про региональные, то 75% уже подключены и уже выводят первые услуги, кто-то уже вывел, кто-то готовится. Процесс уже идет", - сказал Огуряев.

На пленарном заседании IT-форума он отметил, что у Минцифры есть амбиция стать лучшим в мире "цифровым конструктором" в области государственных технологий, технологий обслуживания граждан и бизнеса. "Мы сделали конструктор, который передали государственным органам исполнительной власти, а сейчас уже регионам. И мы уже сами не вводим услуги, мы дали удобный инструмент, и теперь сами регионы, сами федеральные органы исполнительной власти могут вводить те услуги, которые им нужны на портал госуслуг без нас", - сказал Огуряев.

XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.