Подаренный Гитлеру Евой Браун карандаш продали на аукционе в Британии за $6,7 тыс.

Предполагается, что он был подарен лидеру Третьего Рейха на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Серебряный карандаш, предположительно, подаренный лидеру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру его возлюбленной Евой Браун, был продан на аукционе в Белфасте за £5,4 тыс. ($6,7 тыс.). Об этом во вторник сообщила газета Evening Standard.

Предполагается, что карандаш, на котором видна надпись на немецком языке Eva ("Ева") и инициалы AH, был подарен Гитлеру на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года. В преддверии торгов его стоимость оценивалась в £50-80 тыс. ($60-100 тыс.). Издание отметило, что ранее этот карандаш был приобретен частным коллекционером на аукционе в 2002 году.

На прошлой неделе глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин призвал североирландский аукционный дом Bloomfield Auctions отказаться от проведения торгов. По его мнению, торговля предметами, которые принадлежали руководителям нацистской Германии, "оскорбляет память миллионов погибших" во время Холокоста. В свою очередь аукционный дом заявил, что представленные на торгах предметы - это неотъемлемая часть всемирной истории.