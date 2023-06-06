В ЮНЕСКО призвали разработать этические рамки для сектора нейротехнологий

В организации отметили, что под угрозой могут оказаться права на человеческое достоинство, свободу мысли и неприкосновенность частной жизни

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Исполнительный совет ЮНЕСКО утвердил предложение о разработке этических рамок для контроля за развитием нейротехнологий, включающих в том числе мозговые имплантаты. Об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.

"Нейротехнологии могут помочь решить многие проблемы со здоровьем, но они также могут получать доступ к человеческому мозгу и управлять им, получать информацию о нашей личности и наших эмоциях. Это может поставить под угрозу наши права на человеческое достоинство, свободу мысли и неприкосновенность частной жизни. Необходимо срочно создать общие этические рамки на международном уровне, как это сделала ЮНЕСКО в отношении искусственного интеллекта", - заявила генеральный директор организации Одре Азуле.

Исполсовет ЮНЕСКО принял решение организовать первую международную конференцию по данной проблеме 13 июля, она пройдет в парижской штаб-квартире организации. Как отмечается в заявлении, она "положит начало изучению огромного потенциала нейротехнологий для решения неврологических проблем и психических расстройств, одновременно определяя меры, необходимые для устранения угроз, которые эти технологии представляют для прав человека и основных свобод". Ожидается, что в ней примут участие как высокопоставленные чиновники и политики, так и ученые и представители частного сектора.

В ЮНЕСКО рассчитывают, что в процессе диалога 193 страны-участницы смогут выработать и впоследствии утвердить этические рамки, аналогично тому, как организация установила глобальные этические рамки в отношении генома человека (1997 год), генетических данных человека (2003 год) и искусственного интеллекта (ИИ, 2021 год). Последнее соглашение по ИИ отчасти пересекается с нынешней темой: в нем подчеркивается наличие угрозы, которую несет сочетание нейронных данных с возможностями ИИ.

Польза и угрозы

Организация поясняет, что нейротехнологии включают любые виды устройств или процедур, предназначенных для "доступа, мониторинга, исследования, оценки, манипулирования и/или эмуляции структуры и функции нейронных систем". Нейротехнологические устройства варьируются от носимых, неинвазивных интерфейсов "мозг-компьютер", таких как роботизированные конечности, до мозговых имплантатов, разрабатываемых в настоящее время с целью лечения таких заболеваний, как паралич. В ЮНЕСКО признают, что нейротехнологии несут в себе огромный потенциал для сокращения числа смертей и случаев инвалидности, вызванных неврологическими расстройствами, такими как эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и инсульт.

"Без этических ограничений эти технологии могут представлять серьезные риски, поскольку доступ к информации о мозге и манипуляции с ней могут угрожать основным правам и свободам, имеющим центральное значение для понятия человеческой идентичности, свободы мысли, частной жизни и памяти", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что нейронные данные пользуются высоким спросом на потребительских рынках и, в отличие от личной информации в соцсетях, человек делится ими бессознательно, не имея возможности дать согласие на их использование.

Кроме того, в ЮНЕСКО призывают обратить внимание на возможность имплантации интерфейсов "мозг - компьютер" несовершеннолетним, что может нарушить нормальное развитие мозга. "Это может привести к трансформации сознания молодых людей, формируя их будущую идентичность с длительным, возможно, постоянным эффектом", - указывается в коммюнике. Кроме того, организация указывает на риски, которые несет возможность модификации памяти при помощи подобных интерфейсов.

"В настоящее время 50% нейротехнологических компаний находятся в США, а 35% - в Европе и Великобритании. Поскольку нейротехнологии могут привести к появлению нового поколения "сверхлюдей", это еще больше увеличит разрыв в образовании, навыках, богатстве и возможностях внутри стран и между ними, давая несправедливое преимущество тем, кто обладает самыми передовыми технологиями", - говорится в коммюнике.