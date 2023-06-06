В Твери открыли центр комплексной помощи "Тверской дом для мамы"

В нем девушек обучат уходу за новорожденным и помогут устроиться на работу

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Центр "Тверской дом для мамы" для комплексной помощи беременным девушкам, оказавшимся в кризисной ситуации, открылся во вторник в Твери, сообщил на пленарном заседании XIV Межрегиональной конференции по социальному служению Русской православной церкви митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

"В нашей Епархии открылся дом для мамы. Первый такой дом для беременных девушек и женщин, оказавшихся в сложной ситуации, не имеющих возможности жить в семье, не желающих прерывать жизнь нерожденного ребенка. В этом доме будут созданы условия для проживания, питания, девушек будут обучать уходу за младенцами. Давать несложные специальности, чтобы они могли устроиться на работу и дальше строить свою жизнь", - сказал митрополит.

В приюте будут оказывать комплексную помощь беременным женщинам и мамам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Центр сможет принять одновременно до десяти женщин, им будут предоставлять проживание, психологическую и социальную помощь, духовную поддержку.

Всего за последние 11 лет в России при участии Русской православной церкви создан 81 такой приют. "Мы часто видим ситуации, когда мамы - выпускницы детских домов или молодые мамы, которые остались без поддержки близких, не могут заниматься воспитанием своих детей, потому что им негде жить, потому что нет этой комплексной помощи. Такие центры, как тот, что сегодня открылся в Твери, - важная составляющая комплексной работы с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - сказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальный отдел по благотворительности с 2010 года ежегодно проводит конференции по социальному служению для епархий, расположенных на территории одного или нескольких федеральных округов. На конференции в том числе обсуждаются вопросы оказания помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, также поднимаются актуальные темы, связанные с больничным и добровольческим служением, сестринским уходом, работе с просителями. Конференция будет проходить с 6 по 8 июня.