Во Франции акции против пенсионной реформы собрали рекордно малое число демонстрантов

По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в них приняли участие около 900 тыс. человек

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Около 900 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции, что стало рекордно низкой явкой с начала протестов в январе 2023 года. Такие данные приводит во вторник профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Ранее наименьшую явку профсоюзные организации фиксировали 13 апреля, когда по всей стране они насчитали 1 млн демонстрантов. Максимальное же участие было заявлено 7 марта - 3,5 млн человек по всей республике.

В Париже во вторник в CGT подтвердили участие 300 тыс. человек в марше против пенсионной реформы, что также стало антирекордом с 19 января, когда была организована первая из уже 14 общенациональных акций. По версии префектуры полиции Парижа, масштаб акции 6 июня был скромнее в 10 раз - власти насчитали лишь 31 тыс. манифестантов. Данные о количестве участников по всей стране МВД пока не обнародовало.

Как убедился корреспондент ТАСС, парижский марш проходил в спокойной по сравнению с прошлыми манифестациями атмосфере. Хотя в адрес стражей порядка звучали оскорбления, и несколько раз бросали бутылки и шарики с краской, полицейские и жандармы не применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов. После того как большая часть колонны прошла через конечный пункт маршрута - площадь Италии, группа молодых людей в черной одежде с закрытыми лицами подожгла строительную бытовку на одной из прилегающих улиц и вступила в столкновение со стоящими в оцеплении жандармами. Сейчас полиция приступила к зачистке площади от оставшихся на ней демонстрантов, вытесняя их с помощью щитов.