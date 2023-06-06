6 июня, 16:51

На озере Сенеж в Подмосковье завершили работы по благоустройству набережной

Появились видовые площадки с местами для отдыха, пергола с парковыми качелями, провели работы по дополнительному озеленению пространства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Благоустройство набережной озера Сенеж завершили в городском округе Солнечногорск. В рамках проводимых работ на территории оборудовали пирс для рыбалки и амфитеатр, сообщила во вторник пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Деятельность по преображению территории вокруг озера Сенеж мы начали еще в 2018 году. Это большой комплекс работ, рассчитанный на несколько этапов. Сейчас мы завершили очередной этап благоустройства: оборудовали пешеходные дорожки и места для отдыха. Работы велись в рамках проекта по формированию комфортной городской среды", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что работы по благоустройству провели на территории протяженностью около 580 м. Здесь появились видовые площадки с местами для отдыха, также установили перголу с парковыми качелями, пирс для рыбалки, оборудовали амфитеатр и провели работы по дополнительному озеленению пространства. Кроме того, на набережной появились новые малые архитектурные формы: скамьи, урны, навигационные стелы и ограждения.

В министерстве пояснили, что глобальная модернизация береговой линии озера Сенеж проводилась по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". 

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Россия
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