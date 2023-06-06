6 июня, 17:37

Центр сопровождения детей-сирот появится в Кабардино-Балкарии до конца 2023 года

В новом учреждении будут отделения по сопровождению детей-сирот младшего возраста и семейно-воспитательных групп

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Единое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создадут в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2023 года. Об этом во вторник сообщили в региональном правительстве.

"До конца текущего года в КБР планируют создать единое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Школу-интернат №5 переименуют в "Центр сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Туда переведут детей, воспитывающихся в учреждениях министерства здравоохранения КБР, министерства труда и социального развития КБР", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства КБР.

В новом учреждении будут функционировать отделения по сопровождению детей-сирот младшего возраста и семейно-воспитательных групп, сопровождать детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья будут до 23 лет, выпускников от 14 до 23 лет.

Отмечается, что работники центра адаптируют детей к самостоятельной жизни, проведут работы по профилактике социального сиротства, комплексного сопровождения замещающих родителей, по подготовке граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью. 

Теги:
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация