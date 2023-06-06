СМИ: в Париже задержали 28 человек на акции против пенсионной реформы

По данным BFM, 14 из них были задержаны еще перед началом манифестации

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии задержали в Париже 28 человек в ходе марша против пенсионной реформы, организованного профсоюзами в рамках 14-го с января 2023 года общенационального дня протестов. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM.

По его данным, 14 из них были задержаны еще перед началом манифестации. Среди них отмечен молодой человек, с которого накануне французский суд снял обвинения в избиении родственника супруги президента Франции. Как и большинство других, его обвинили в попытке пронести на манифестацию запрещенные предметы.

По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", около 900 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы по всей Франции, что стало рекордно низкой явкой с начала манифестаций в январе 2023 года. Также в профобъединении сообщили о 300 тыс. демонстрантов в Париже. По версии префектуры полиции Парижа, масштаб акции 6 июня был скромнее в 10 раз - власти насчитали лишь 31 тыс. манифестантов. Всего же по стране, согласно оценке МВД, на акции протеста вышла 281 тыс. человек.

Как убедился корреспондент ТАСС, парижский марш проходил в спокойной по сравнению с прошлыми манифестациями атмосфере. Хотя в адрес стражей порядка звучали оскорбления и несколько раз бросали бутылки и шарики с краской, полицейские и жандармы не применяли слезоточивый газ для разгона агрессивных демонстрантов. После того как большая часть колонны прошла через конечный пункт маршрута, площадь Италии, группа молодых людей в черной одежде с закрытыми лицами подожгла строительную бытовку на одной из прилегающих улиц и вступила в столкновение со стоящими в оцеплении жандармами. Позже полиция приступила к зачистке площади от оставшихся на ней демонстрантов, вытесняя их с помощью щитов.