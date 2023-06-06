6 июня, 17:33

Перебои с мобильным интернетом сотовых операторов могут возникнуть в Сочи с 7 по 9 июня

В указанный период в городе будут проводить работы по улучшению качества связи

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Жители некоторых районов Сочи с 7 по 9 июня могут столкнуться с временными перебоями мобильного интернета из-за проводимых работ в преддверии летнего сезона. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале муниципального центра управления Сочи.

"В период с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи в некоторых районах города локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводимые работы позволят улучшить качество связи в летний сезон. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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