В РНБ открывается XXX ежегодная конференция "Санкт-Петербург и белорусская культура"

На ней представят свои доклады исследователи двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ежегодная конференция "Санкт-Петербург и белорусская культура" откроется в среду в Российской национальной библиотеке (РНБ). Исследователи двух стран подготовили к этой встрече 20 докладов, основанных на новых изысканиях.

"В рамках конференции состоится презентация издания "Сведения или Описания церквей Могилевской епархии". Рукописное описание храмов Могилевской епархии 1832 года было составлено в ходе командировки протоиерея калужского Свято-Троицкого кафедрального собора Симеона Зверева", - рассказали в пресс-службе РНБ.

Также будут представлены книги сотрудника Национальной библиотеки Беларуси Андрея Барановского, вышедшие в 2022 году. В издании "Сильнее смерти только память" рассказывается о ветеранах военного городка Боровка - военных священнослужителях и солдатах Русской императорской армии, первостроителях городка, командирах, преподавателях и курсантах Лепельского пехотного и минометного училищ, военных медиках, партизанах и подпольщиках. Среди героев книги не только белорусы, но и представители многих республик, краев и автономных областей СССР. Это первое биографическое исследование, посвященное такому типу населенных пунктов Беларуси, как военный городок. Издание представляет собой ценный вклад в историографию военной истории Беларуси ХХ века. Вторая книга "Труды и дни Аллы Геннадьевны Шешкен" посвящена 70-летию ученого-слависта, специалиста в области югославянских литератур.

Исследователи двух стран расскажут об исторических документах, хранящихся в минских и петербургских архивах и библиотеках, обсудят проблемы контактов писателей, переводчиков, музыкантов в сфере культуры.

Традиционными темами остаются современные отношения России и Беларуси, памятники книжной культуры и истории, хранящиеся в Петербурге, музыкальная и художественная культура, биографии общественных деятелей.

Конференция организована РНБ и Санкт-Петербургской ассоциацией белорусистов.