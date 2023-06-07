На Сахалине у медведей обнаружили трихинеллез

Последний раз личинки трихинелл у животных находили три года назад

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Ученые впервые за последние три года обнаружили личинки трихинелл при исследовании проб патологического материала от двух туш отстрелянных на Сахалине медведей, сообщили в среду журналистам в сахалинском филиале Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

"При исследовании проб от двух туш медведей, отстреленных в Макаровском и в Корсаковском районах Сахалинской области, выявлены личинки трихинелл. Это первое обнаружение лабораторией Россельхознадзора трихинеллеза в мясе медведя за последние три года. До этого подобные выявления были установлены на Сахалине в 2020 году", - рассказали в филиале.

По информации лаборатории, исследования проводились по обращению охотников. Пробы брали от туш животных в возрасте 5 и 15 лет. Результаты исследований внесены в государственную информационную систему "Веста". Кроме того, сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

Мясо добытого медведя подлежит обязательной ветеринарной экспертизе на выявление зараженности трихинеллезом.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких и стертых формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Личинки трихинелл в мышечной ткани животного отличаются особой устойчивостью, и ни проварка, ни прожарка, ни копчение, ни соление в полной мере от них мясопродукты не освобождают. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Для того чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 граммов трихинеллезного мяса.