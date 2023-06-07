В Югре с 2024 года заработает центр дистанционного обучения "Цифровой лицей"

Дети в нем будут учиться, как в обычной школе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Центр бесплатного дистанционного образования "Цифровой лицей" начнет свою работу в Югре с 1 января 2024 года, детей будут зачислять в него как в обычную школу. Спрос на дистанционное образование высокий, после пандемии округ получил около 100 запросов, сообщил ТАСС на площадке IT-форума директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Дренин.

"[Проект "Цифровой лицей" запускается полноценно] с 1 января 2024 года. Это будет самостоятельная образовательная организация, самостоятельное юридическое лицо, которое физически появится в городе Ханты-Мансийске, разместится на площадях - мы пока что это определяем. <…> То есть ребенок зачисляется в образовательную организацию, они сейчас на стадии получения лицензии на образование, точно так же, как в обычную школу, получает образование в дистанционной форме", - сказал Дренин.

Он отметил, что у организации уже есть необходимые мощности образовательной платформы, штат преподавателей, уже выстроена система работы в дистанционном формате. Дренин отметил, что в период пандемии появилось много сторонников дистанционного образования, власти округа часто получали запросы о продолжении онлайн-обучения для детей.

"Запросов было порядка 100 по округу. <…> Это уникальное решение по той простой причине, что везде в Российской Федерации это исключительно частная история, у нас это тоже будет <…> автономная некоммерческая организация, но поскольку они будут реализовать образовательную программу в соответствии с полученной лицензией, по закону об образовании мы обязаны их финансировать. И мы будем их финансировать. Соответственно, для тех, кто будет туда поступать на обучение, зачисляться, это обучение будет на бесплатной основе", - сказал Дренин.

XIV Международный IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения экспертов из политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.