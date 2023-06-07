Дожди с грозами могут пройти в столичном регионе 7 июня

К выходным в Москву вернется прохладная погода

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дожди с грозами ожидаются местами в Москве и Подмосковье в среду. При этом температура воздуха будет повышаться, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится и кое-где пройдут дожди, местами с грозами. Это, впрочем, не помешает дальнейшему потеплению и возвращению температурного фона в климатическое русло", - сказал он.

При этом уже к выходным в Москву вернется прохладная погода, отметил Тишковец. "Ночью будет 5-10 градусов тепла, а днем - в лучшем случае до 16-17", - добавил он.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, днем 7 июня в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.