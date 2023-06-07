В Москве данные о больничных стали доступны в цифровом паспорте поликлиники

Сервис позволяет руководству медицинской организации анализировать ситуацию с заболеваемостью и держать под постоянным контролем своевременность закрытия листков нетрудоспособности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Данные о больничных листах пациентов, прикрепленных к московской поликлинике, стали доступны в цифровом паспорте, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Москва продолжает расширять функционал цифрового паспорта поликлиники - сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Он был создан специально для главных врачей и их заместителей. Благодаря паспорту они могут в режиме реального времени отслеживать важную статистическую информацию по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники. Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листкам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного", - приводит портал слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что это позволяет руководству медицинской организации анализировать ситуацию с заболеваемостью, более пристально следить за здоровьем москвичей, а также держать под постоянным контролем своевременность закрытия листков нетрудоспособности.

Сводные данные о листках нетрудоспособности отображаются в паспорте по каждому филиалу поликлиники и по медицинской организации в целом. Сервис дает возможность главным врачам и их заместителям сформировать списки пациентов с открытыми больничными по заданному временному периоду или по классификации заболеваний. Кроме того, удобная система фильтров позволяет просмотреть информацию о том, сколько листков нетрудоспособности требуют закрытия по состоянию на текущий момент, сколько осталось дней до окончания действия больничного.

Цифровой паспорт поликлиники заработал во всех медорганизациях амбулаторного звена в марте этого года. В паспорте содержится широкий набор данных, которые позволяют оценить эффективность работы поликлиники и качество оказываемой помощи. Фильтры дают возможность сформировать списки пациентов по полу, возрасту, наличию группы инвалидности, профилю участка и тому подобному. Кроме того, в сервисе предусмотрены иконки с сигнальной информацией, которые оповещают о госпитализации пациента, его постановке на наблюдение по отдельным видам заболеваний, наличии отклонений по результатам исследований, вызове скорой помощи и другом.