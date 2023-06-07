В селе на Алтае из-за подъема уровня воды в реке подтоплены около 50 участков

В селе развернут пункт временного размещения на 150 человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 50 участков подтоплено в селе Балыкча Республики Алтай у реки Чулышман, где критический уровень воды превышен на 20 см. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 12:30 (08:30 мск) 7 июня подтоплено 49 приусадебных участков. Уровень воды в реке Чулышман составляет 720 см, при критическом 700. За сутки подъем воды составил 26 см", - сказано в сообщении.

В селе развернут пункт временного размещения на 150 человек. Также создан запас продовольствия, лекарств для оказания первой помощи и товаров первой необходимости.

Подтопление связано с активным таянием снега в горных районах региона. Вода стремительно пребывает в водоемы из-за таяния ледников, на это в свою очередь повлияла жаркая погода.