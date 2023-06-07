Абрамченко: потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем

Как отметила зампредседателя правительства, жители России потребляют в год до 55 куб. км воды

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жители России потребляют в год до 55 куб. км воды, при этом до 12% составляют потери, которые возникают в основном в орошаемом земледелии из-за значительного износа систем. Об этом заявила в среду заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.

"Из общего объема использования воды - это до 55 куб. км в год, до 12% составляют потери. Из них 7% теряется на орошаемом земледелии из-за значительного износа мелиоративных систем, а 3% по той же причине в системах централизованного водоснабжения. Таким образом, параллельно необходимо решать задачи сокращения потерь воды в мелиоративных сетях и системах водоснабжения", - сказала Абрамченко.

По ее словам, водные объекты распределены по территории страны неравномерно: девять регионов являются вододефицитными, а 19 сталкиваются с постоянным неблагоприятным воздействием вод. Поэтому одними из основных задач являются гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и объектов экономики, а также защита от негативного воздействия вод.

Как рассказала Абрамченко, 35,5% от общего объема использования воды связано с энергетикой, 18% направляется для обеспечения нужд населения, 27% - сельского хозяйства, а 14,1% - для потребностей промышленности.