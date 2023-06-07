Большинство жителей Молдавии выступили против переименования Дня Победы

Инициатива властей о смене названия праздника спровоцировала акции протеста в стране

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии не поддерживают инициативу властей о переименовании Дня Победы. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса общественного мнения, результаты которого представило маркетинговое агентство iData.

Как показало исследование, 68% считают, что 9 мая необходимо отмечать День Победы. Кроме того, 16% поддерживают предложение переименовать праздник в День поминовения и примирения, а 9% согласны отмечать 9 мая День Европы, 5% затруднились ответить. Опрос проходил с 23 по 30 мая, в нем участвовали 1 032 человек из 373 населенных пунктов (исключая непризнанное Приднестровье). Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту контролирующей парламент Партии действия и солидарности, теперь его планируют переименовать в День поминовения и примирения, а выходной перенести с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Инициатива спровоцировала акции протеста в Молдавии. Во вторник на фоне возмущения общественности депутаты правящей партии предложили внести поправку в этот законопроект. Теперь они предлагают 8 мая отмечать День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевало около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" в Кишиневе выходят десятки тысяч людей.