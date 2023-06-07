7 июня, 11:24,
обновлено 7 июня, 11:39
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты на больших форумах до сих пор полезны

Как отметила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, проведение ПЦР-тестирований является "решением национальных органов, которые хорошо могут оценивать риски"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ПЦР-тестирование на крупных мероприятиях все еще полезны, несмотря на отсутствие крупных вспышек ковида. Об этом заявила ТАСС в среду официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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"Здесь мы опираемся на национальные органы и, конечно, скажем так, вреда от этого нет, только польза", - сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли в России продолжать практику ПЦР-тестирования для участников крупных мероприятий. "Потому что вирус постоянно меняется, мы это знаем, - пояснила она. - Сейчас нет больших вспышек, но это не значит, что их не может быть".

Представитель ВОЗ также отметила, что проведение ПЦР-тестирований - "решение национальных органов, которые хорошо могут оценивать риски", а рекомендаций от международных экспертов в этом вопросе нет. "Так что я полностью поддерживаю национальные органы, которые имеют хороший взгляд, могут хорошо оценить, какие есть риски, - сказала Вуйнович. - Риски надо предупреждать, а не лечить". 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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