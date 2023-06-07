В Петербурге полуденный выстрел посвятили 220-летию Мариинской больницы

Также в рамках празднования в петербургском храме святого апостола Павла в Мариинской больнице впервые за 105 лет прошла божественная литургия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в среду посвятили празднованию 220-летия со дня основания Мариинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

"Пушка Петропавловской крепости сегодня палила в честь 220-летия Мариинской больницы. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона был сделан главным врачом Мариинской больницы Анатолием Анатольевичем Завражновым", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Олег Эргашев, также в рамках празднования в петербургском храме святого апостола Павла в Мариинской больнице впервые за 105 лет прошла божественная литургия. В событии приняли участие врачи, медсестры и сотрудники учреждения.

"История больницы началась с закладки первого камня в основание храма в 1803 году. Главное здание учреждения с одним из самых больших прибольничных храмов было сооружено по проекту архитектора Дж. Кваренги и его помощника архитектора Белкина. Через 2 года, 15 июля 1805 года, храм святого апостола Павла был освящен. После прихода к власти большевиков храм закрыли, а в 1923 году переоборудовали под зал заседаний. Богослужения были возобновлены только в 2000 году", - написал он.

Мариинская больница - современный и высокотехнологичный многопрофильный стационар мощностью более 1 тыс. коек, одна из старейших больниц Санкт-Петербурга. В учреждении развернуто 28 отделений - 23 профильных лечебных и 5 вспомогательных, а также 15 лечебно-диагностических отделений и служб. Ежегодно стационарную и амбулаторную помощь здесь получают около 300 тыс. человек.