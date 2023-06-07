Программу воспитанников ЦМИТа по проверке знаний начали использовать в школах Ставрополья

Около 80 юных инженеров в возрасте 13-14 лет научились самостоятельно создавать программы, писать приложения для смартфонов и ПК, конструировать сайты и разрабатывать развивающие компьютерные игры

ПЯТИГОРСК, 7 июня./ТАСС/. Воспитанники центра молодежного инновационного творчества "Протон" в Ставропольском крае разработали программу для тестирования знаний по английскому языку, которую начали использовать в краевых школах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Денис Полюбин.

"Некоторые из разработок находят свое применение на практике уже сейчас. К примеру, программа для тестирования знаний школьников по английскому языку активно применяется в одной из школ Ессентуков", - написал Полюбин.

Он отметил, что наставники ессентукского центра молодежного инновационного творчества при государственной поддержке смогли создать современную "кузницу кадров" в сфере инновационных технологий. По его словам, у школьников появилась возможность освоить востребованные профессии.

В центре состоялся выпуск воспитанников, прошедших двухгодичное обучение по программе "IT-технологии". Министр добавил, что 80 юных инженеров в возрасте 13-14 лет научились самостоятельно создавать программы, писать приложения для смартфонов и персональных компьютеров, конструировать сайты и разрабатывать развивающие компьютерные игры. Учащимся, успешно освоившим все модули, выдали именные сертификаты о завершении дополнительных образовательных курсов.

"Уверен, что приобретаемые юными земляками знания послужат в будущем развитию высоких технологий, созданию высокотехнологичного бизнеса в регионе. Сегодня для бизнеса открылось "окно возможностей": в выигрыше те, кто осваивает это направление и перестраивается под производство собственных технологий. Напомню, что сеть краевых центров молодежного инновационного творчества создана по инициативе главы региона Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика", - отметил Полюбин.