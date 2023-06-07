Кабмин обновил составы экспертного совета и правления фонда "Круг добра"

Из состава экспертного совета исключены по согласованию, в частности, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода и директор фонда "Под флагом добра" Наталья Давыдова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило изменения в составах экспертного совета и правления фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями "Круг добра". Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав экспертного совета включаются замдиректора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии - директор института детской эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ольга Безлепкина, директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана Варфоломеева, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Сергей Виссарионов, руководитель центра нервно-мышечной патологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. ак. Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Влодавец.

Также в состав совета вошли директор института онкологии, радиологии и ядерной медицины НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Карачунский, замдиректора по лечебной работе с детьми грудного и раннего возраста института кардиохирургии им. В. И. Бураковского НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Алексей Ким, заведующая научно-клиническим отделом муковисцидоза МГНЦ им. ак. Н. П. Бочкова Елена Кондратьева, заведующий отделением кардиохирургии Санкт-Петербургского ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" Рубен Мовсесян (по согласованию).

Из состава экспертного совета исключаются глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода (по согласованию), директор фонда "Под флагом добра" Наталья Давыдова (по согласованию), глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов (по согласованию), директор фонда "Хрупкие люди" Елена Мещерякова (по согласованию), председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (по согласованию), экс-ректор РГСУ Наталья Починок, бывший исполнительный директор ассоциации "Все вместе" Кира Смирнова (по согласованию).

В состав правления фонда вошла главный научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В. И. Кулакова Елена Байбарина, исключена - руководитель по направлению взаимодействия с органами власти АНО "Национальный институт исследований и развития проектов в сфере межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, межкультурных и межстрановых коммуникаций" Ольга Гуржиева (по согласованию).