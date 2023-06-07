Жителям Севастополя предложили выбрать место установки арт-объекта ко Дню города

Голосование продлится до 20:00 мск 8 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Жителям Севастополя предложили выбрать место установки арт-объекта в виде объемных букв "Севастополю - 240 лет" ко Дню города, который отмечается в июне. Об этом написал в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Михаил Развожаев, предложив горожанам пройти опрос.

"Городу предприниматели подарили объемные буквы "Севастополю - 240 лет". Есть предложение разместить этот объект на кольце между Фиолентовским и Камышовым шоссе. Сейчас я хочу узнать ваше мнение", - написал он.

Развожаев уточнил, что с Автодором инициатива была обсуждена, на обзор надпись влиять не будет. Обратную сторону надписи озеленители также облагородят.

Губернатор пояснил, что первая попытка установки букв на площади Восставших была неудачной, поэтому сейчас жителям предлагается выбрать более подходящее место для инсталляции. Горожанам предлагается выбрать из трех вариантов, среди которых: поддержать место установки арт-объекта между Фиолентовским и Камышовым шоссе либо предложить свой вариант установки, также есть вариант отказаться от установки совсем. Голосование продлится до 20:00 мск 8 июня.

В марте на площади Восставших появилась надпись "Севастополю - 239 лет". Цифра должна была поменяться на "240" в канун празднования Дня города. Новый арт-объект вызвал у горожан недоумение, позже надпись с площади убрали.

Севастополь основан в 1783 году на берегу Ахтиарской (сейчас - Севастопольской) бухты как главная база Черноморского флота. Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня. В этот день под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя. Основателем города явился контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи.