7 июня, 21:10

В РФ предложили допускать иностранцев к автоперевозкам только при наличии российских прав

Денис Вышинский/ ТАСС, архив
© Денис Вышинский/ ТАСС, архив

Такие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" предлагается внести в том числе из-за роста числа аварий, произошедших по вине водителей-иностранцев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, согласно которому водители-иностранцы смогут работать в области автоперевозок только при наличии российского водительского удостоверения. Текст и пояснительную записку разместил в своем Telegram-канале в четверг замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Поправки предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения". В документе отмечается, что действующий закон позволяет жителям государств, где русский язык является официальным, осуществлять перевозки в РФ на основании национальных водительских удостоверений.

Читайте также
МВД включило в теоретический экзамен на права вопросы об использовании электросамокатовВ Госдуме предложили отменить штраф за забытые водительские права и ОСАГО

"Стоит обратить внимание на тот факт, что знание русского языка иностранным гражданином никоим образом не может гарантировать то, что иностранные водительские права действительно могут подтвердить знание ПДД иностранными гражданами, а также не подтверждает у них наличия реального опыта управления транспортными средствами. Указанные аспекты являются ключевыми, когда приходится говорить об управлении иностранцами, например, автобусами, такси", - подчеркивается в пояснительной записке.

Как указано в документе, на протяжении последних лет отмечается рост числа аварий, произошедших из-за водителей-иностранцев. Так, в 2022 году, по данным МВД, зафиксировано 43 тыс. ДТП по вине водителей-иностранцев, чаще всего виновниками являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. В связи с этим либерал-демократы предлагают поправки, согласно которым работать в области перевозок иностранным гражданам можно будет только при наличии у них российских прав. "И получать их придется на общих основаниях, с проверкой знания ПДД и экзаменами", - уточнили в пресс-службе Нилова. 

Теги:
РоссияНилов, Ярослав Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация