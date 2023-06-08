В РФ предложили допускать иностранцев к автоперевозкам только при наличии российских прав

Такие поправки в закон "О безопасности дорожного движения" предлагается внести в том числе из-за роста числа аварий, произошедших по вине водителей-иностранцев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, согласно которому водители-иностранцы смогут работать в области автоперевозок только при наличии российского водительского удостоверения. Текст и пояснительную записку разместил в своем Telegram-канале в четверг замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Поправки предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения". В документе отмечается, что действующий закон позволяет жителям государств, где русский язык является официальным, осуществлять перевозки в РФ на основании национальных водительских удостоверений.

"Стоит обратить внимание на тот факт, что знание русского языка иностранным гражданином никоим образом не может гарантировать то, что иностранные водительские права действительно могут подтвердить знание ПДД иностранными гражданами, а также не подтверждает у них наличия реального опыта управления транспортными средствами. Указанные аспекты являются ключевыми, когда приходится говорить об управлении иностранцами, например, автобусами, такси", - подчеркивается в пояснительной записке.

Как указано в документе, на протяжении последних лет отмечается рост числа аварий, произошедших из-за водителей-иностранцев. Так, в 2022 году, по данным МВД, зафиксировано 43 тыс. ДТП по вине водителей-иностранцев, чаще всего виновниками являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана. В связи с этим либерал-демократы предлагают поправки, согласно которым работать в области перевозок иностранным гражданам можно будет только при наличии у них российских прав. "И получать их придется на общих основаниях, с проверкой знания ПДД и экзаменами", - уточнили в пресс-службе Нилова.