Магазин новосибирских товаров откроется в Беловодском районе ЛНР

Первую партию товаров отправили в Беловодск

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Магазин "Новосибирские товары" с продуктами производителей Новосибирской области откроется в Беловодском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), над которым ранее регион взял шефство. Первая партия товаров, включающая кондитерские изделия и консервы, уже отправлена в поселок Беловодск, рассказал ТАСС в четверг заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области, руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

"Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с администрацией Беловодского района ЛНР проведена подготовительная работа по открытию магазина новосибирских товаров в поселке Беловодск Беловодского района - подбор помещения и торгового оборудования, государственная регистрация хозяйствующего субъекта и т. д.", - рассказал Нешумов.

Он уточнил, что в настоящее время в помещении магазина сделан ремонт, завезено торговое оборудование. Сформирован и отправлен первый груз весом 1,5 тонны с товарами производителей Новосибирской области, среди которых кондитерские изделия, консервы, макароны, бытовая химия. Работа с производителями региона продолжается, ассортимент подбирается в зависимости от потребностей жителей района.

16 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что программа помощи Беловодскому району ЛНР согласована на ближайшие три года и обеспечена финансированием из регионального бюджета, она включает ремонтные и восстановительные работы, работу новосибирских врачей, педагогов и представителей коммунальных служб.

Беловодский район расположен на востоке ЛНР и соседствует с Ростовской областью.