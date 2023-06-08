В Иркутской области почти 400 пострадавших от весеннего паводка получили выплаты

Из резервного фонда на эти цели выделили более 13 млн рублей

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Почти 400 человек, пострадавших в результате весеннего паводка на севере Иркутской области, получили единовременные выплаты из резервного фонда правительства региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства области.

"6 июня было подписано распоряжение председателя правительства Иркутской области Константина Борисовича Зайцева о выплатах 393 пострадавшим. Это те граждане, которые были зарегистрированы на территории Катангского района. <…> [Все] 393 человека получили по 10 тыс. рублей в виде единовременной материальной помощи, [среди них еще] 17 пострадавших получили по 100 тыс. за полную утрату имущества, 151 человек - по 50 тыс. за частичную утрату имущества", - говорится в сообщении.

Всего из резервного фонда для помощи пострадавшим было выделено более 13 млн рублей.

В мае 2023 года во время весеннего половодья в Катангском районе на севере Иркутской области в зону подтопления попало 196 жилых домов в селах Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и Бур. Были эвакуированы 68 человек, включая 12 детей.