В Австралии запретят демонстрацию нацистской символики

Запрет, в частности, коснется "торговли и публичной демонстрации флагов, нарукавных повязок, футболок и знаков различия нацистов"

СИДНЕЙ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии примет федеральный закон о запрете публичной демонстрации нацистской символики и торговли предметами, связанными с нацизмом, до 11 июня 2023 года. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус.

По его словам, пакет поправок к федеральному закону о борьбе с терроризмом позволит запретить "торговлю предметами с символами нацизма и использование [такой символики] для пропаганды идеологии ненависти". "В Австралии нет места символам, прославляющим ужасы Холокоста, и мы больше не позволим демонстрировать, а также торговать предметами, прославляющими нацистов и их порочную идеологию", - указал Дрейфус в заявлении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры Австралии.

По данным главы ведомства, запрет коснется "торговли и публичной демонстрации флагов, нарукавных повязок, футболок и знаков различия нацистов". Также будет запрещена публикация любой символики, пропагандирующей нацистскую идеологию, как в традиционных медиа и печатных изданиях, так и в интернете. Исключение предусмотрено только для образовательных учреждений, которым разрешат использовать нацистские символы в академических целях или для публикации честных и точных сведений о Второй мировой войне, а также для СМИ и некоторых религиозных организаций. "Этот запрет не будет распространяться на демонстрацию и использование свастики, которая имеет духовное значение для таких религий, как индуизм, буддизм и джайнизм", - подчеркнул Дрейфус, отметив, что главная цель поправок - "послать самый четкий из возможных сигналов тем, кто намерен распространять ненависть, насилие и антисемитизм".

Ранее власти австралийских штатов Виктория, Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Тасмания и Западная Австралия запретили демонстрацию нацистской символики. В этих регионах страны за нарушение запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 месяцев или штраф в размере 22 тыс. австралийских долларов ($14,7 тыс.).