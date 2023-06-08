Эксперт: открывшиеся зарубежные туристические направления не снизят турпоток на Байкал

По данным правительства Иркутской области, турпоток в Прибайкалье в летнем сезоне 2023 года прогнозируется на уровне 600 тыс. человек

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Открывшиеся за последнее время зарубежные туристические направления не уменьшат туристический поток на озеро Байкал, у которого есть своя аудитория. Такое мнение в четверг высказал ТАСС заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

"Байкал - это не пляжное направление, поэтому те рейсы за границу, которые открываются, <...> с Байкалом не конкурируют. Байкал имеет свою аудиторию. Во-первых, много туристов, которые ездят по несколько лет [подряд] или через несколько лет. Во-вторых, много людей сейчас не могут выезжать за пределы России. <…> Кроме того, новые направления пока еще достаточно малочисленные [по турпотоку], поэтому массово они не оттянут туристов от Байкала", - сказал собеседник агентства.

В июне было возобновлено авиасообщение между Россией и Вьетнамом, в мае прямые рейсы авиакомпании начали выполнять в Грузию.

Он отметил, что на Байкале продолжается сложившаяся со времен пандемии коронавируса тенденция бронирования туров ближе к дате заезда. Если до пандемии туристы занимали места за месяцы вперед, то сейчас глубина бронирования составляет две-три недели. Поэтому специалисты туротрасли затрудняются делать прогнозы по потоку на начавшийся летний сезон, но ждут, что он будет либо на уровне прошлого лета, либо чуть выше.

Пресс-служба правительства Иркутской области накануне со ссылкой на агентство по туризму региона сообщила, что турпоток в Прибайкалье в летнем сезоне 2023 года прогнозируется на уровне 600 тыс. человек.

Байкал входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России, на Байкале можно побывать со стороны Иркутской области или Республики Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным. До пандемии турпоток ежегодно рос и в Иркутской области по итогам 2019 года достиг 1,8 млн человек. В 2020 году он упал до 835 тыс. человек, в 2022 году восстановился до уровня 1,5 млн путешественников.