Фасаду павильона ВДНХ "Радиоэлектроника и связь" в Москве вернули белокаменную облицовку

Для работ согласовали камень Храповицкого месторождения Владимирской области, который максимально повторяет исторический по цвету и текстуре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фасаду павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ в Москве во время реставрационных работ восстановили белокаменную облицовку, сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"На ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" - бывший "Поволжье". Объекту культурного наследия федерального значения возвращают исторический облик. Реставраторы собирали фасад здания буквально по крупицам, опираясь на архивные чертежи и фотографии 1951-1954 годов. Белый камень придает фасаду законченный облик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание было возведено почти 70 лет назад. Основными темами в оформлении главного фасада и интерьеров стали героика разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны, а также освоение реки Волги и возрождение народного хозяйства в этом регионе.

"Но многая часть декора была демонтирована в 1959 году, когда павильон переименовали в "Радиоэлектронику и связь", а здание закрыли фальш-фасадом из металлических пластин. Белокаменная облицовка фасада была утрачена более чем на 70%. То, что сохранилось, было повреждено, наблюдались сколы, выбоины и трещины. Кроме того, камень разрушался из-за мхов, лишайников и плесени", - цитирует пресс-служба куратор проекта реставрации павильона от департамента капремонта Игоря Пурынова.

По его словам, образцы камня для восстановления фасада привозили из разных уголков, прежде всего искали по странам, которые раньше входили в состав СССР. В итоге был согласован камень Храповицкого месторождения Владимирской области, который максимально повторяет исторический по цвету и текстуре. По завершении всех работ фасад украсит архитектурно-художественная подсветка.