8 июня, 13:02

В Экваториальной Гвинее завершилась вспышка лихорадки Марбург

AP Photo/ Ben Curtis, архив
© AP Photo/ Ben Curtis, архив

За последние 42 дня после выписки последнего пациента в стране не зарегистрировали новых случае заболевания

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Вспышка лихорадки Марбург, начавшаяся в Экваториальной Гвинее в минувшем феврале, завершилась. Об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Вспышка в Экваториальной Гвинее болезни, вызванной вирусом Марбург, закончилась, так как за последние 42 дня после выписки последнего пациента с данным диагнозом не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания", - цитирует заявление ВОЗ агентство AFP.

В период вспышки, которая началась в Экваториальной Гвинее 13 февраля, от лихорадки Марбург с подтвержденным диагнозом скончались 12 человек и еще 23 с подозрениями на нее. Возбудитель этого заболевания относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

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Власти африканской страны еще 16 мая объявили об окончании вспышки лихорадки Марбург на том основании, что на тот момент прошли три недели без новых случаев заболевания. Выступивший с соответствующим заявлением вице-президент, ответственный за оборону и безопасность Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге подчеркнул, что победа над вспышкой стала результатом отличной работы всех медицинских и иных служб.

Современная медицина считает, что болезнь, вызванная вирусом Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем она распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки.

Летальность лихорадки Марбург составляет от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания этим вирусом фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, ЮАР и Гане. В этом месяце вспышка произошла в Танзании. Заболевание получило название от германского города Марбург, где в 1967 году произошла вспышка этой лихорадки. Ее возбудитель находился в доставленных из Африки для научных исследований тканях обезьян. 

Теги:
Экваториальная Гвинея
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