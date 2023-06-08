В Прикамье планируют распределить полномочия Пермской агломерации на краевой уровень

Как пояснил губернатор Дмитрий Махонин, такая инициатива связана с "изменением подходов к государственному управлению"

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют перераспределить полномочия муниципалитетов Пермской агломерации на региональный уровень. Механизм предполагается "обкатать" в краевой столице, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ.

"Нам проще всего "обкатать" механизмы управления теми или иными процессами в Перми, но мы прорабатываем вопрос перераспределения полномочий, перевод их на краевой уровень по Пермской агломерации: Пермский район, Добрянка, Краснокамск", - сказал Махонин.

Ранее губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. Оно предполагает передачу региональным органам властям полномочий в таких сферах, как образование (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций); градостроительная деятельность (распоряжение земельными участками и земельный контроль); торговая деятельность и реклама (утверждение схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, проведение торгов и заключение договоров); теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и других. Согласно пояснительной записке к законопроекту, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию. Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.

Как пояснил глава региона, такая инициатива связана с "изменением подходов к государственному управлению". "Мы должны быть более оперативными, более четкими, более выверенными во всех своих решениях. По сути дела, мы де-факто переводим в де-юре. Фактически три года мы занимались управлением городом, но между нами и этими решениями стояли люди, которые где-то тормозили процесс. Например, национальные проекты: они реализуются во многом руками муниципалитетов, при этом основное финансирование - федеральные и региональные средства. Перед президентом отвечаю лично я, поэтому я бы хотел максимально контролировать то, за что отвечаю", - отметил Махонин.