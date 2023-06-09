Депутат ГД подготовил законопроекты об усилении санкций за нарушения при обороте спирта

Михаил Матвеев предложил ввести наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 2 млн рублей для повлекших смерть граждан случаев

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил и направил на заключение в правительство РФ и Верховный суд пакет законопроектов об усилении ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта и алкогольной продукции. Об этом он написал в пятницу в Telegram-канале.

"Разработал два законопроекта об усилении уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений в области правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе если в результате сбыта опасной для жизни и здоровья продукции наступила смерть людей. В соответствии с законодательством для внесения законопроектов об изменениях в УК и КоАП требуется заключение правительства и Верховного суда, куда сегодня они направлены", - пояснил парламентарий.

В своем посте он опубликовал тексты законопроектов. Так, в статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) он предлагает ввести наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 2 млн рублей для случаев, повлекших смерть граждан. В части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) предлагает увеличить штрафы для должностных лиц до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 3 млн рублей. Сейчас максимальные штрафы установлены в размере 15 тыс. рублей для должностных лиц и 300 тыс. рублей для юридических лиц.