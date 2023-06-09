Московские педагоги стали спикерами и гостями книжного фестиваля "Красная площадь"

Педагоги рассказали о загадках квантового мира, современных методиках преподавания литературы в школе и неизвестных фактах из жизни и творчества А. С. Пушкина

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Учителя Москвы посетили три мероприятия книжного фестиваля "Красная площадь" - они стали не только гостями, но и спикерами обсуждений на тему литературы и физики. Педагоги рассказали о загадках квантового мира, современных методиках преподавания литературы в школе и неизвестных фактах из жизни и творчества А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования.

"В рамках Года педагога и наставника многие темы книжного фестиваля "Красная площадь" были посвящены образованию, науке и педагогике. С лекцией "Таинственный квантовый мир: от загадок к технологиям" выступил доктор физико-математических наук Антон Трушечкин. В день рождения Александра Пушкина и День русского языка с лекцией "Как и зачем читать Пушкина детям" выступил победитель номинации "Учитель года Москвы 2023" конкурса "Педагоги года Москвы" Сергей Валюгин. Он отметил, что всегда рассказывает школьникам о детстве писателей - так они становятся ближе и понятней ученикам", - сказали в пресс-службе департамента.

Кроме этого, заведующая научно-экспозиционным отделом музея им. Даля "Дом И. С. Остроухова в Трубниках" Марина Краснова рассказала зрителям, что каждая их выставка ставит своей целью привить современному поколению школьников любовь к истории литературы, к русской классике и ее героям. Экспозиции помогают понять контекст, в котором существовали писатели, узнать, как они взаимодействовали друг с другом. Через старинные предметы быта, мебели экскурсоводы передают дух эпохи. Также московские педагоги поделились опытом преподавания литературы. По словам учителей, их основная цель - показать школьникам, что классика - это живая литература. Они рассказали, как сравнивают героев салона Анны Шерер с шахматными фигурами. Ученики пытаются понять мотивы поступков героев, ищут в произведении классика тех, кого не смогли бы сравнить с шахматами.

"Используя приемы и методы для изучения классической литературы, я стремлюсь показать, что значимого и важного для ребят может рассказать текст. Для этого я читаю детям современную литературу и провожу параллели с другими видами искусства, предлагаю ребятам писать свои тексты, придумать задания для проверочных работ. Например, когда мы изучаем "Детство" Льва Толстого, я провожу параллель с современной книгой "Сахарный ребенок" писательницы Ольги Громовой", - рассказала учитель русского языка и литературы "Академической школы № 1534" Татьяна Некрасова.

Организатором мероприятий для педагогов выступил Корпоративный университет московского образования столичного департамента образования и науки.