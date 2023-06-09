Египет объявил о проведении первой международной аэро-коcмической выставки Egypt Air Show

Она состоится в мае 2024 года

КАИР, 9 июня. /ТАСС/. Египетские власти объявили в пятницу о проведении первой на территории страны международной аэрокосмической выставки-шоу Egypt Air Show 2024. Об этом сообщается в специальном заявлении, распространенном пресс-службой Вооруженных сил Египта.

Первая в Египте выставка достижений в оборонной и авиационной промышленности, авиации и в сфере космических технологий пройдет в мае будущего года. Предполагается, что Egypt Air Show будет включать демонстрацию самых современных образцов военной авиатехникки, гражданских самолетов. Она пройдет в международном аэропорту Эль-Аламейн, расположенном на севере страны неподалеку от города Александрия. Кроме того организаторы мероприятия обещают проведение грандиозного авиашоу с участием последних образцов авиационной промышленности из многих государств.

По словам командующего ВВС Египта Махмуда Фуада Абдель Гаввада, предстоящая выставка "призвана открыть новые сферы сотрудничества Египта в областях, связанных с производством коммерческих и частных самолетов, их составляющих, с космическими технологиями". Как считает генеральный директор Египетского космического агентства Шериф Сидки, международная выставка в Эль-Аламейне "представит ясную стратегию использования космической науки и техники для развития других областей экономики". "Обладание космическими технологиями, - добавил Сидки, - уже не роскошь, а необходимость для достижения целей египетского государства в области устойчивого развития".

По данным организаторов Egypt Air Show 2024, на выставке будут представлены не менее 250 египетских, региональных и международных компаний и предприятий, занятых в профильных сферах.